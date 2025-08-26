Дефіцит продуктів у Полтавській області наразі не передбачається, попри повідомлення ЗМІ про нібито катастрофічний врожай пшениці, повідомляє Politeka.

Економіст Олег Пендзин у коментарі УНІАН зазначив, що паніку через можливе підвищення цін на продукти харчування розповсюджують без достатніх підстав.

«Сьогодні незрозуміло, що і скільки зберуть. Українська зернова асоціація говорить, що цього року врожай на 7% більший за минулорічний, але ніхто не знає, що буде в серпні з погодою. Тому всі ці прогнози трошки вилами по воді писані», — пояснив експерт.

Він також підкреслив, що ціни на хліб та інші ключові продукти напряму залежать від врожайності та обсягів збору. «На сьогоднішній день по відношенню до неврожайного 2024 року ціна на хліб зросла на 22%, але загалом цей рік буде кращим», — додав Пендзин.

Раніше аналітична компанія ASAP Agri повідомила, що станом на цей час збір зернових і зернобобових культур суттєво відстає від минулорічних темпів. Аграрії зібрали лише 10,3 млн тонн із 3,24 млн га, що становить трохи більше 28% від запланованої площі. Для порівняння, у 2024 році на цей же час було намолочено 19 млн тонн із 4,71 млн га, що становило понад 42% площі.

Деякі ЗМІ писали про «найгірший врожай пшениці за останні 10 років», через що, нібито, ціни на хліб і борошняні вироби можуть зрости до 25% у середньому за рік. Однак, як зазначає Пендзин, такі прогнози не варто сприймати як достовірну інформацію. Дефіцит продуктів у Полтавській області наразі не очікується, а внутрішній ринок залишатиметься забезпеченим необхідними обсягами хліба та борошна.

