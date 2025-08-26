Дефицит продуктов в Полтавской области пока не предусматривается, несмотря на сообщения СМИ о якобы катастрофическом урожае пшеницы, сообщает Politeka.

Экономист Олег Пендзин в комментарии УНИАН отметил, что панику из-за возможного повышения цен на продукты питания распространяют без достаточных оснований.

«Сегодня неясно, что и сколько соберут. Украинская зерновая ассоциация говорит, что в этом году урожай на 7% больше прошлогоднего, но никто не знает, что будет в августе с погодой. Поэтому все эти прогнозы немножко вилами по воде писаны », – объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что цены на хлеб и другие ключевые продукты напрямую зависят от урожайности и сборов. "На сегодняшний день по отношению к неурожайному 2024 году цена на хлеб выросла на 22%, но в целом этот год будет лучше", - добавил Пендзин.

Ранее аналитическая компания ASAP Agri сообщила, что в настоящее время сбор зерновых и зернобобовых культур существенно отстает от прошлогодних темпов. Аграрии собрали лишь 10,3 млн. тонн с 3,24 млн. га, что составляет чуть более 28% от запланированной площади. Для сравнения, в 2024 году в это же время было намолочено 19 млн тонн из 4,71 млн га, что составило более 42% площади.

Некоторые СМИ писали о «худшем урожае пшеницы за последние 10 лет», из-за чего, якобы, цены на хлеб и мучные изделия могут вырасти до 25% в среднем за год. Однако, как отмечает Пендзин, подобные прогнозы не следует воспринимать как достоверную информацию. Дефицит продуктов в Полтавской области пока не ожидается, а внутренний рынок остается обеспеченным необходимыми объемами хлеба и муки.

Источник: УНІАН

