Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області доступне в кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні пропозиції розміщення надає ресурс «Допомагай».

У селі Високе, що належить до Пирятинського району, можна отримати дачний будинок із пічним опаленням. Помешкання оснащене балонною плитою, криницею для води, телевізором, трьома ліжками, столом та стільцями. Відстань до районного центру — приблизно три кілометри. Дозволяється тримати тварин — котів чи собак. Обмежень щодо тривалості проживання немає.

У Полтаві, на вулиці Драгоманова, розміщують жінку з дитиною. Будинок має всі необхідні зручності та власне подвір’я. Гойдалка, надувний басейн і батут доступні для малечі. Також надаються продукти та предмети гігієни. Комунальні послуги оплачувати не потрібно. Зв’язок підтримується через месенджер Viber.

Ще одна адреса в Полтаві — провулок Тупий. Тут пропонують окрему кімнату у приватному будинку з садом і ділянкою. Житло передбачене для мешканок або подружніх пар із сіл. На території проживає літня жінка з незначними когнітивними порушеннями, яка не потребує стороннього догляду. Умови часткові.

Безкоштовне житло для переселенців Полтавській області надається за зазначеними контактами. Пропозиції спрямовані на підтримку тих, хто змушений шукати прихисток через складну ситуацію. Житло підходить для жінок, родин, дітей, осіб літнього віку. Усі, хто потребує, можуть звернутись до розміщених оголошень.