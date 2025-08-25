Бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области доступно в нескольких населённых пунктах региона, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных предложениях размещения предоставляет ресурс « Допомагай ».

В селе Высокое, принадлежащем Пирятинскому району, можно получить дачный дом с печным отоплением. Отель оснащен баллонной плитой, колодцем для воды, телевизором, тремя кроватями, столом и стульями. Расстояние до районного центра – примерно три километра. Разрешается держать животных – кошек или собак. Ограничений по продолжительности проживания нет.

В Полтаве, по улице Драгоманова, размещают женщину с ребенком. Дом имеет все необходимые удобства и собственный двор. Качели, надувной бассейн и батут доступны для малышей. Также предоставляются продукты и предметы гигиены. Коммунальные услуги оплачивать не нужно. Связь поддерживается через мессенджер Viber.

Еще один адрес в Полтаве – переулок Тупой. Здесь предлагается отдельная комната в частном доме с садом и участком. Жилье предназначено для жительниц или супружеских пар из сел. На территории проживает пожилая женщина с незначительными когнитивными нарушениями, которая не нуждается в постороннем уходе. Условия частные.

Бесплатное жилье для переселенцев Полтавской области предоставляется по указанным контактам. Предложения направлены на поддержку тех, кто вынужден искать убежище из-за сложной ситуации. Жилье подходит для женщин, семей, детей, пожилых людей. Все нуждающиеся могут обратиться к размещенным объявлениям.