Дефіцит продуктів у Полтавській області посилюється, враховуючи критичне подорожчання навіть базових фруктів.

Дефіцит продуктів у Полтавській області загострюється на тлі стрімкого зростання цін на яблука, які майже повністю зникли з українських ринків, повідомляє Politeka.

Середня вартість звичного фрукта піднялася до 85,20 грн за кілограм, що утричі вище, ніж торік. Такі дані надає «Hromadske» із посиланням на фахівців аграрного напрямку.

Олександр Хорєв із проєкту EastFruit Weekly Ukraine повідомив, що основну частину реалізованої продукції становить імпорт із Польщі. Власні запаси вичерпано. У червні 2023 року середня ціна становила лише 28,11 грн, нинішній показник свідчить про масштабне зростання.

Причини падіння національного виробництва пояснює Іван Томич. Він зазначає, що старіння садів і скорочення площ під нові насадження стали ключовими чинниками. Сьогодні це вже не базовий товар, а майже делікатес.

Цікаво, що банани стали ціновим орієнтиром: їхня вартість нині складає 74,15 грн за кілограм, тоді як минулого року — 64,03 грн. Це свідчить про зміщення споживчого фокусу.

Польська продукція майже повністю витіснила місцеву. Якщо ситуація не зміниться, ці фрукти можуть остаточно втратити статус масового продукту.

Дефіцит продуктів у Полтавській області посилюється, враховуючи критичне подорожчання навіть базових фруктів.

До слова, на Полтавщині також можна отримати безкоштовну їжу.

Карітас Полтава оголошує про початок реєстрації на отримання гарячих обідів для мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб, які належать до категорії соціально вразливих громадян.

Ця ініціатива спрямована на підтримку людей, які потребують додаткової турботи та допомоги в умовах складної соціально-економічної ситуації.

Джерело: Hromadske

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