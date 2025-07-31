Дефицит продуктов в Полтавской области усугубляется, учитывая критическое подорожание даже базовых фруктов.

Дефицит продуктов в Полтавской области накаляется на фоне стремительного роста цен на яблоки, которые почти полностью исчезли с украинских рынков, сообщает Politeka.

Средняя стоимость привычного фрукта поднялась до 85,20 грн за килограмм, что втрое выше, чем в прошлом. Такие данные предоставляет «Hromadske» со ссылкой на специалистов аграрного направления.

Александр Хорев из проекта EastFruit Weekly Ukraine сообщил, что основную часть реализованной продукции составляет импорт из Польши. Собственные запасы исчерпаны. В июне 2023 года средняя цена составила всего 28,11 грн, нынешний показатель свидетельствует о масштабном росте.

Причины падения национального производства объясняет Иван Томич. Он отмечает, что старение садов и сокращение площадей под новые насаждения стали ключевыми факторами. Сегодня это уже не базовый товар, а почти деликатес.

Интересно, что бананы стали ценовым ориентиром: их стоимость составляет 74,15 грн за килограмм, тогда как в прошлом году — 64,03 грн. Это свидетельствует о смещении потребительского фокуса.

Польская продукция практически полностью вытеснила местную. Если ситуация не изменится, эти фрукты могут окончательно лишиться статуса массового продукта.

Дефицит продуктов в Полтавской области усугубляется, учитывая критическое подорожание даже базовых фруктов.

К слову, на Полтавщине также можно получить бесплатную еду.

Каритас Полтава объявляет о начале регистрации на получение горячих обедов для жителей города и внутренне перемещенных лиц, относящихся к категории социально уязвимых граждан.

Эта инициатива направлена на поддержку людей, нуждающихся в дополнительной заботе и помощи в условиях сложной социально-экономической ситуации.

Источник: Hromadske

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