Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві організовані у спеціально облаштованому пункті.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надає благодійна організація Карітас України, повідомляє Politeka.net.

Карітас Полтава оголошує про початок реєстрації на отримання гарячих обідів для мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб, які належать до категорії соціально вразливих громадян.

Ця ініціатива спрямована на підтримку людей, які потребують додаткової турботи та допомоги в умовах складної соціально-економічної ситуації.

Програма надання обідів реалізується безкоштовно та охоплює дві основні категорії осіб, що мають право на участь:

люди з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи, що мають відповідні підтверджуючі документи;

самотні громадяни похилого віку, яким виповнилося 60 років і більше.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві організовані у спеціально облаштованому пункті за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця (колишня Балакіна), будинок 24. Видача обідів відбувається щодня з 13:00 до 14:00.

Для участі у програмі необхідно пройти реєстрацію, під час якої обов’язково потрібно надати такі документи в оригіналі:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документальне підтвердження належності до відповідної категорії вразливості (посвідчення інвалідності, довідка з Пенсійного фонду тощо).

Важливо зазначити, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві доступні виключно для нових учасників проєкту, а також для тих, хто не отримував гарячі обіди після травня 2024 року. Якщо ви вже користувалися послугами Карітас Полтава в рамках цієї програми у червні або липні, повторна реєстрація буде неможливою.

Організатори просять дотримуватися всіх умов участі та приходити до пункту видачі вчасно, аби уникнути черг та непорозумінь. Цей проєкт — ще один крок у підтримці людей, які опинилися у скрутному становищі, і приклад того, як спільними зусиллями можна створити простір турботи та людяності в нашій громаді.

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