Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве организованы в специально оборудованном пункте.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляет благотворительная организация Каритас Украины, сообщает Politeka.net.

Каритас Полтава объявляет о начале регистрации на получение горячих обедов для жителей города и внутренне перемещенных лиц, относящихся к категории социально уязвимых граждан.

Эта инициатива направлена на поддержку людей, нуждающихся в дополнительной заботе и помощи в условиях сложной социально-экономической ситуации.

Программа предоставления обедов реализуется бесплатно и включает две основные категории лиц, имеющих право на участие:

люди с инвалидностью I, II или III группы, имеющие соответствующие подтверждающие документы;

одинокие пожилые граждане, которым исполнилось 60 лет и старше.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве организованы в специально обустроенном пункте по адресу: город Полтава, улица Семена Антонца (бывшая Балакина), дом 24. Выдача обедов ежедневно с 13:00 до 14:00.

Для участия в программе необходимо пройти регистрацию, во время которой обязательно следует предоставить следующие документы в оригинале:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

документальное подтверждение принадлежности к соответствующей категории уязвимости (удостоверение инвалидности, справка из Пенсионного фонда и т.п.).

Важно отметить, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве доступны исключительно для новых участников проекта, а также для тех, кто не получал обеды после мая 2024 года. Если вы уже пользовались услугами Каритас в рамках этой программы в июне или июле, повторная регистрация будет невозможна.

Организаторы просят соблюдать все условия участия и приходить в пункт выдачи вовремя, чтобы избежать очередей и недоразумений. Этот проект — еще один шаг в поддержке оказавшихся в затруднительном положении людей и пример того, как совместными усилиями можно создать пространство заботы и человечности в нашем обществе.

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