Залізничники закликають пасажирів проявляти уважність і заздалегідь ознайомитись з новим графіком руху поїздів на Київщині.

Новий графік руху поїздів на Київщині було введено компанією-перевізником "Укрзалізницею" через масштабні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

З 25 серпня 2025 року на Київщині вводяться зміни для низки приміських поїздів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничних коліях. Зміни стосуються як розкладу відправлень і прибуттів, так і тимчасової скасованої роботи окремих рейсів, тому пасажирам рекомендується заздалегідь перевіряти актуальну інформацію перед плануванням подорожей.

Зокрема, у період із 25 серпня по 3 вересня 2025 року введено новий графік руху поїздів на Київщині:

№6628, що курсує за маршрутом Тетерів – Борщагівка, тепер відправлятиметься з Тетерева о 21:34 натомість попереднього часу 20:36, а прибуття до Борщагівки очікується о 23:12 замість 22:18.

№6624 Тетерів – Борщагівка вирушатиме о 19:24 натомість 19:31, а прибуття заплановане о 20:57 замість 21:04.

Крім того, у період із 25 серпня по 4 вересня вводиться новий графік руху поїздів на Київщині для експреса №6606 Тетерів – Борщагівка: відправлення заплановане о 06:09 замість 06:16, а прибуття до Борщагівки відбудеться о 07:57 замість 07:53.

Водночас тимчасово скасовуються деякі рейси, зокрема:

№6672 Клавдієво – Святошин;

№6674 Немішаєве – Святошин;

№6675 Святошин – Клавдієво.

Адміністрація залізниці наголошує пасажирам на необхідності враховувати ці зміни під час планування подорожей та завчасно переглядати розклад. Для зручності пасажирів існує можливість переглянути актуальні зміни розкладу конкретного приміського поїзда постанційно або на офіційному сайті у розділі «Зміни руху» за посиланням.

Залізничники закликають пасажирів проявляти уважність і заздалегідь перевіряти час відправлення та прибуття поїздів, оскільки графік може змінюватися у разі непередбачуваних обставин або продовження ремонтних робіт. Це дозволить уникнути запізнень та забезпечить більш комфортну і безпечну поїздку для всіх пасажирів.

