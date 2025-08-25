Железнодорожники призывают пассажиров проявлять внимательность и заранее ознакомиться с новым графиком движения поездов на Киевщине.

Новый график движения поездов на Киевщине был введен компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" из-за масштабных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

С 25 августа 2025 года в Киевской области вводятся изменения для ряда пригородных поездов в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях. Изменения касаются как расписания отправлений и прибытий, так и временной отмены отдельных рейсов, поэтому пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальную информацию перед планированием путешествий.

В частности, в период с 25 августа по 3 сентября 2025 введен новый график движения поездов на Киевщине:

№6628, курсирующий по маршруту Тетерев – Борщаговка, теперь будет отправляться из Тетерева в 21:34 заместо предыдущего времени 20:36, а прибытие в Борщаговку ожидается в 23:12 заместо 22:18.

№6624 Тетерев – Борщаговка будет отправляться в 19:24 вместо 19:31, а прибытие запланировано в 20:57 вместо 21:04.

Кроме того, в период с 25 августа по 4 сентября вводится новый график движения поездов на Киевщине для экспресса №6606 Тетерев – Борщаговка: отправление запланировано в 06:09 заместо 06:16, а прибытие в Борщаговку состоится в 07:57 вместо 07:53.

В то же время временно отменяются некоторые рейсы, в частности:

№6672 Клавдиево – Святошино;

№6674 Немешаево – Святошино;

№6675 Святошино – Клавдиево.

Администрация железной дороги отмечает пассажирам необходимость учитывать эти изменения во время планирования путешествий и заранее пересматривать расписание. Для удобства пассажиров существует возможность просмотреть актуальные изменения расписания конкретной электрички на сайте или в официальном сайте в разделе «Изменения движения» по ссылке.

Железнодорожники призывают пассажиров проявлять внимательность и заранее проверять время отправления и прибытия поездов, поскольку график может изменяться при непредвиденных обстоятельствах или продлении ремонтных работ. Это позволит избежать опозданий и обеспечит более комфортную и безопасную поездку для всех пассажиров.

