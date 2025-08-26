Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі продовжують надаватись у Департаменті соціальної політики Дніпровської міської ради, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні міської ради.
Міська влада та соціальні служби наголошують, що гості громади не залишаються без уваги. Саме тому діє програма підтримки, завдяки якій переселенці отримують безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі, сформовані так, аби забезпечити не лише базові потреби, а й створити відчуття домашнього затишку.
До складу наборів входить великий перелік продуктів харчування: від готових других страв із м’ясом, круп і консервів до меду, джему, чаю та кави. Таким чином, пакунок допомагає не лише втамувати голод, а й подарувати людям трохи звичного смаку й турботи, яких так бракує у вимушеній дорозі.
Про порядок отримання таких наборів детально розповіла головна спеціалістка департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Кузьменко.
Вона наголосила, що право на регулярне отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпрі мають ті внутрішньо переміщені особи, які зареєструвалися у місті після 24 лютого 2022 року, мешкають у місцях тимчасового компактного проживання та належать до певних категорій.
Серед таких категорій:
- особи з інвалідністю;
- люди похилого віку;
- матері з дітьми;
- діти віком від 3 до 18 років;
- законні представники, які супроводжують дитину або особу з інвалідністю, що є недієздатною чи частково дієздатною.
Крім того, продовольчу допомогу можуть отримати й ті ВПО, які перебувають на обліку у Дніпровському міському центрі соціальних служб, опинилися у складних життєвих обставинах і наразі користуються послугами цього центру.
