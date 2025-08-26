До складу наборів безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпрі входить великий перелік продуктів харчування.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі продовжують надаватись у Департаменті соціальної політики Дніпровської міської ради, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

Міська влада та соціальні служби наголошують, що гості громади не залишаються без уваги. Саме тому діє програма підтримки, завдяки якій переселенці отримують безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі, сформовані так, аби забезпечити не лише базові потреби, а й створити відчуття домашнього затишку.

До складу наборів входить великий перелік продуктів харчування: від готових других страв із м’ясом, круп і консервів до меду, джему, чаю та кави. Таким чином, пакунок допомагає не лише втамувати голод, а й подарувати людям трохи звичного смаку й турботи, яких так бракує у вимушеній дорозі.

Про порядок отримання таких наборів детально розповіла головна спеціалістка департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Кузьменко.

Вона наголосила, що право на регулярне отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпрі мають ті внутрішньо переміщені особи, які зареєструвалися у місті після 24 лютого 2022 року, мешкають у місцях тимчасового компактного проживання та належать до певних категорій.

Серед таких категорій:

особи з інвалідністю;

люди похилого віку;

матері з дітьми;

діти віком від 3 до 18 років;

законні представники, які супроводжують дитину або особу з інвалідністю, що є недієздатною чи частково дієздатною.

Крім того, продовольчу допомогу можуть отримати й ті ВПО, які перебувають на обліку у Дніпровському міському центрі соціальних служб, опинилися у складних життєвих обставинах і наразі користуються послугами цього центру.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Кропивницькому: українцям готують зручні зміни.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: українці можуть отримати гарячі обіди, як це зробити.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога одиноким пенсіонерам в Дніпропетровської області: українцям детально пояснили, як оформити виплату.