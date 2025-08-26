В состав наборов бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепре входит большой перечень продуктов питания.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре продолжают предоставляться в Департаменте социальной политики Днепровского городского совета, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

Городские власти и социальные службы подчеркивают, что гости общины не остаются без внимания. Именно поэтому действует программа поддержки, благодаря которой переселенцы получают бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре, сформированные так, чтобы обеспечить не только базовые потребности, но и создать ощущение домашнего уюта.

В состав наборов входит большой список продуктов питания: от готовых вторых блюд с мясом, круп и консервов до меда, джема, чая и кофе. Таким образом, пакет помогает не только утолить голод, но и подарить людям немного привычного вкуса и заботы, которых так не хватает в вынужденной дороге.

О порядке получения таких наборов подробно рассказала главная специалист департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Кузьменко.

Она отметила, что право на регулярное получение бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепре имеют внутренне перемещенные лица, которые зарегистрировались в городе после 24 февраля 2022 года, проживают в местах временного компактного проживания и относятся к определенным категориям.

Среди таких категорий:

лица с инвалидностью;

пожилые люди;

матери с детьми;

дети от 3 до 18 лет;

законные представители, сопровождающие ребенка или лицо с инвалидностью, недееспособным или частично дееспособным.

Кроме того, продовольственную помощь могут получить и те ВПЛ, которые состоят на учете в Днепровском городском центре социальных служб, оказались в сложных жизненных обстоятельствах и пользуются услугами этого центра.

