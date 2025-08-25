Дефіцит продуктів у Кіровоградській області у разі реалізації ризиків може проявитися швидше.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може посилитися через зростання вартості хліба, яке очікується вже восени, повідомляє Politeka.

За словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, ціна бухання пшеничного хліба може досягти 55 грн. Він пояснив, що навіть за наявності власної пшениці та виробничих потужностей головним чинником залишається пальне. Саме його подорожчання підштовхує собівартість.

"Ми розуміємо, що пшениця наша, потужності виробництва – наші. Але фактор пального теж впливає. Зростання цін на пальне, ось що може підштовхнути ціни вгору", – зазначив експерт.

Він підкреслив, що це підвищення не є дворазовим стрибком, однак для домогосподарств, які вже стикаються з тиском на бюджет, воно стане відчутним. Додатковий ризик несуть обстріли, які здатні пошкодити підприємства. У разі руйнування хлібозаводів пропозиція різко знизиться, а подорожчання пришвидшиться.

"Ракета може прилетіти і пошкодити підприємства з виробництва хліба, і тоді ціни зростуть елементарно через скорочення пропозицій", – наголосив Ус.

На початок серпня 2025 року, за даними Мінфіну, 450 г батона "Рум’янець" нарізного коштували 27,90 грн. Упаковка пшеничного хліба масою 600–650 г – 42,99-44,72 грн. 300 г "Бородинського" в середньому продавали по 44,90 гривні. Таким чином, прогноз у 55 грн означає підвищення на 20-25% від поточних рівнів.

Серед головних факторів подальшої динаміки: пальне, логістика та інфраструктура, сезонність урожаю, курс гривні. Хоча зерно власне, його зберігання та переробка напряму залежать від енергетичних витрат.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області у разі реалізації ризиків проявиться швидше. Водночас економісти прогнозують поступове, а не шокове, зростання до позначки у 55 гривень за буханець.

Джерело: Новини Live

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.