Дефицит продуктов в Кировоградской области может усугубиться из-за роста стоимости хлеба, который ожидается уже осенью, сообщает Politeka.

По словам главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, цена буханки пшеничного хлеба может достигнуть 55 грн. Он объяснил, что даже при наличии собственной пшеницы и производственных мощностей главным фактором остается горючее. Именно его удорожание подталкивает себестоимость.

"Мы понимаем, что пшеница наша, мощности производства – наши. Но фактор горючего тоже влияет. Рост цен на горючее, вот что может подтолкнуть цены вверх" , – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что это повышение не является двукратным скачком, однако для домохозяйств, уже сталкивающихся с давлением на бюджет, оно станет ощутимым. Дополнительный риск несут обстрелы, способные повредить предприятия. При разрушении хлебозаводов предложение резко снизится, а подорожание ускорится.

"Ракета может прилететь и повредить предприятия по производству хлеба, и тогда цены вырастут элементарно из-за сокращения предложений" , - подчеркнул Усс.

На начало августа 2025 года, по данным Минфина, 450 г батона "Румьянец" нарезного стоили 27,90 грн. Упаковка пшеничного хлеба массой 600–650 г – 42,99–44,72 грн. 300 г "Бородинского" в среднем продавали по 44,90 гривны. Таким образом, прогноз в 55 грн означает повышение на 20-25% от текущих уровней.

Среди главных факторов дальнейшей динамики: горючее, логистика и инфраструктура, сезонность урожая, курс гривны. Хотя зерно собственное, его хранение и переработка напрямую зависят от энергетических затрат.

Дефицит продуктов в Кировоградской области при реализации рисков проявится быстрее. В то же время экономисты прогнозируют постепенный, а не шоковый рост до отметки в 55 гривен за буханку.

