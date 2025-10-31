Прогноз погоди на листопад у Дніпрі свідчить про те, що м’які умови збережуться протягом більшої частини місяця.

Прогноз погоди на листопад у Дніпрі свідчить про аномально теплі умови для пізньої осені, повідомляє Politeka.

Замість традиційних морозів, ожеледиці та снігових опадів українців очікує м’яка осіння погода, часом із дощами та температурою, що місцями досягатиме +15 °С. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для "Телеграфу", зазначивши, що вже з перших днів місяця територію України накриє потік теплого повітря з Північної Африки, що створить аномально високі температури для листопада.

За словами фахівця, на більшій частині країни та Європи спостерігатимуться південно-західні повітряні потоки, завдяки яким середні температурні показники перевищуватимуть кліматичну норму на 3–8 °С. Синоптик прогнозує, що така тепла погода протримається щонайменше до середини місяця. Тривалих холодів або зимових снігопадів експерти наразі не очікують, що відображає тенденції кліматичних змін, коли подібні м’які листопади стають дедалі частішими.

Для порівняння, найхолоднішим листопадом за останні 40 років вважається 1993 рік, тоді як 2010-й відзначився рекордним теплом. 2025 рік, за оцінками спеціалістів, може наблизитися до цього рекорду.

У Дніпрі перша половина листопада буде досить теплою, і температурні показники майже не відрізнятимуться від жовтневих. Хоча в другій половині місяця очікується невелике похолодання, воно не принесе морозів чи снігових опадів. Таким чином, жителі регіону відчують теплий та відносно спокійний листопад із мінімумом традиційних осінніх неприємностей.

Прогноз погоди на листопад у Дніпрі свідчить, що температура залишатиметься вище кліматичної норми, дощі можливі, проте суттєвого похолодання або зимових явищ синоптики не передбачають. М’які умови збережуться протягом більшої частини місяця, створюючи комфортні умови для мешканців та нагадуючи про зміну кліматичних тенденцій.

Тепла погода, відсутність сильних морозів та снігу робить цей листопад аномальним для Дніпра, відображаючи глобальні зміни клімату та тенденції аномального потепління у пізню осінь.

