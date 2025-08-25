Дефіцит продуктів у Харківській області та подорожчання круп можуть стати реальністю.

Дефіцит продуктів у Харківській області може виникнути через нашестя сарани, що становить серйозну загрозу для врожаю та цінової стабільності на ринку, повідомляє Politeka.

Нині суттєвого браку продовольчих товарів у магазинах не спостерігається, однак у разі масштабного ураження полів втрати врожаю круп можуть виявитися відчутними.

Фахівець-ентомолог та біолог Михайло Муленко пояснив, що великі скупчення здатні за кілька годин знищити посіви. Комаха не розрізняє культури, поїдаючи як пшеницю, так і городину, траву чи навіть молоді дерева.

За його словами, найбільші втрати несуть аграрії, які вирощують зернові та бобові. Під ризиком також садові господарства, ділянки із соняшником, картоплею та іншими овочами. Особливу небезпеку становить мобільність сарани, яка долає десятки кілометрів та активно нищить рослинність у ранкові й вечірні години.

За оцінками представників торговельних мереж, фруктово-овочевий сегмент поки що не постраждає. У компанії ЕКО МАРКЕТ наголосили: співпраця з агропостачальниками триває, проводиться профілактична обробка угідь, і поставки залишаються стабільними.

Водночас рітейлери визнають ризики саме для зернових: якщо не вдасться оперативно зупинити поширення сарани, зменшення врожайності круп неминуче, що призведе до зростання вартості й обмеження доступності окремих категорій товарів.

За словами представників компанії, стратегічним завданням мережі залишається підтримка безперебійного забезпечення клієнтів основними позиціями, незалежно від погодних чи біологічних викликів.

Факт виявлення азійської сарани на півдні країни насторожує аграрний сектор, хоча ситуація наразі контрольована. Найближчий період стане визначальним: якщо заходи протидії виявляться дієвими, ринок залишиться стабільним, інакше дефіцит продуктів у Харківській області та подорожчання круп можуть стати реальністю.

Джерело: “Комерсант Український”

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Прогноз погоди на серпень в Харкові: які сюрпризи підкине останній місяць літа.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: українцям розповіли, куди можна звернутись за допомогою.