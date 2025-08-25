Одним із головних напрямів роботи громадської організації є забезпечення безкоштовними продуктовими наборами ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати під час звернення до громадської організації «Їжа Харків’янам» , повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Проєкт реалізується з чіткою гуманітарною метою — надати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, які найбільше потребують підтримки в умовах складної соціально-економічної ситуації. Йдеться передусім про людей літнього віку, внутрішньо переміщених осіб, багатодітні родини та малозабезпечених жителів Харкова.

Одним із головних напрямів роботи є забезпечення безкоштовними продуктовими наборами ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Окрім цього, надаються інші речі першої потреби: засоби гігієни, побутові товари, предмети догляду — усе необхідне, аби хоч трохи полегшити щоденне життя тих, хто опинився у скруті. Завдяки зусиллям волонтерів та партнерів тисячі мешканців міста змогли відчути турботу, якої їм часто бракує з боку держави чи соціальних установ.

Втім, щоб отримати допомогу, обов’язково слід пройти попередню реєстрацію. Заявки приймаються виключно онлайн — посилання на актуальні форми розміщуються на офіційних сторінках проєкту в соціальних мережах (Instagram, Telegram) та на головному сайті ініціативи.

Після заповнення анкети кожен заявник отримує призначену дату, у яку він може особисто з’явитися до офісу організації в Харкові для отримання гуманітарної допомоги. Наголошується, що видача допомоги здійснюється виключно в офлайн-форматі — доставка поштою чи кур’єром не передбачена. Забрати пакунок можна самостійно, маючи при собі оригінали необхідних документів, або доручити це довіреній особі з відповідним підтвердженням.

Наразі допомога надається одноразово, проте умови участі можуть змінюватися залежно від поточної ситуації, обсягів гуманітарної допомоги та кількості заявок. Тому організатори закликають усіх охочих уважно стежити за оновленнями на офіційних ресурсах проєкту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Прогноз погоди на серпень в Харкові: які сюрпризи підкине останній місяць літа.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: кому треба звернутися до ПФУ, щоб не втратити допомогу.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: українцям розповіли, куди можна звернутись за допомогою.