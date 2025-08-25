Одним из главных направлений работы общественной организации является обеспечение бесплатными продуктовыми наборами ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить во время обращения в общественную организацию «Їжа Харків’янам», сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Проект реализуется с четкой гуманитарной целью — предоставить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, наиболее нуждающихся в поддержке в условиях сложной социально-экономической ситуации. Речь идет прежде всего о людях пожилого возраста, внутренне перемещенных лиц, многодетных семьях и малообеспеченных жителях Харькова.

Одним из главных направлений работы является обеспечение бесплатными продуктовыми наборами ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Кроме этого, предоставляются другие вещи первой потребности: средства гигиены, бытовые товары, предметы ухода — все необходимое, чтобы хоть немного облегчить повседневную жизнь тех, кто оказался в беде. Благодаря усилиям волонтеров и партнеров тысячи жителей города смогли почувствовать заботу, которой им часто не хватает со стороны государства или социальных учреждений.

Впрочем, чтобы получить пособие, обязательно следует пройти предварительную регистрацию. Заявки принимаются исключительно онлайн – ссылки на актуальные формы размещаются на официальных страницах проекта в социальных сетях (Instagram, Telegram) и на главном сайте инициативы.

После заполнения анкеты, каждый заявитель получает назначенную дату, в которую он может лично явиться в офис организации в Харькове для получения гуманитарной помощи. Выдача помощи осуществляется исключительно в офлайн-формате — доставка по почте или курьером не предусмотрена. Забрать сверток можно самостоятельно, имея при себе оригиналы необходимых документов, или поручить это доверенному лицу с соответствующим подтверждением.

В настоящее время помощь предоставляется единовременно, однако условия участия могут изменяться в зависимости от текущей ситуации, объемов гуманитарной помощи и количества заявок. Поэтому организаторы призывают всех желающих внимательно следить за обновлением на официальных ресурсах проекта.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Прогноз погоды на август в Харькове: какие сюрпризы подкинет последний месяц лета.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: кому нужно обратиться в ПФУ, чтобы не потерять помощь.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: украинцам рассказали, куда можно обратиться за помощью.