Дефицит продуктов в Харьковской области и удорожание круп могут стать реальностью.

Дефицит продуктов в Харьковской области может возникнуть из-за нашествия саранчи, что представляет серьезную угрозу для урожая и ценовой стабильности на рынке, сообщает Politeka.

В настоящее время существенной нехватки продовольственных товаров в магазинах не наблюдается, однако в случае масштабного поражения полей потери урожая крупы могут оказаться ощутимыми.

Специалист-энтомолог и биолог Михаил Муленко объяснил, что большие скопления способны за несколько часов уничтожить посевы. Насекомое не различает культуру, поедая как пшеницу, так и овощи, траву или даже молодые деревья.

По его словам, самые большие потери несут аграрии, выращиваемые зерновыми и бобовыми. Под риском также садовые хозяйства, участки с подсолнечником, картофелем и другими овощами. Особую опасность представляет мобильность саранчи, которая преодолевает десятки километров и активно уничтожает растительность в утренние и вечерние часы.

По оценкам представителей торговых сетей, фруктово-овощной сегмент пока не пострадает. В компании ЭКО МАРКЕТ отметили: сотрудничество с агропоставщиками продолжается, проводится профилактическая обработка угодий и поставки остаются стабильными.

В то же время, ритейлеры признают риски именно для зерновых: если не удастся оперативно остановить распространение саранчи, уменьшение урожайности круп неизбежно, что приведет к росту стоимости и ограничению доступности отдельных категорий товаров.

По словам представителей компании, стратегической задачей сети остается поддержка бесперебойного обеспечения клиентов основными позициями, независимо от погодных или биологических вызовов.

Факт обнаружения азиатской саранчи на юге страны настораживает аграрный сектор, хотя ситуация сейчас контролируемая. В ближайшее время станет определяющим: если меры противодействия окажутся действенными, рынок останется стабильным, иначе дефицит продуктов в Харьковской области и подорожание круп могут стать реальностью.

Источник: "Коммерсант Украинский"

