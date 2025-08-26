Можна отримати необхідну гуманітарну підтримку у вигляді гігієнічних та безкоштовних продуктів для ВПО у Полтавській області.

Євангельська церква «Спасіння» запрошує переселенців із Полтави та області на регулярні зустрічі з можливістю отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Полтавській області, повідомляє Politeka.

Про йдеться в повідомленні організації в Телеграм-каналі.

Євангельська церква «Спасіння» відчиняє свої двері для переселенців, які приїхали до Полтави та області, і запрошує їх на дружні зустрічі. Учасники зможуть не лише провести час у колі людей, які опинилися у схожих життєвих обставинах, але й отримати необхідну гуманітарну підтримку у вигляді гігієнічних та безкоштовних продуктів для ВПО у Полтавській області.

Формат заходів передбачає затишне спілкування у неформальній атмосфері — протягом приблизно однієї години гості зможуть поспілкуватися, поділитися своїми історіями та випити чаю з печивом. Після завершення зустрічі кожен зареєстрований учасник матиме змогу отримати допомогу. Важливо підкреслити, що сходини організовані саме для тих переселенців, які ще жодного разу не брали участі у подібних заходах цієї церкви.

Реєстрація відкрита для кожного члена родини, який має офіційну довідку внутрішньо переміщеної особи. Однак брати участь можуть лише дорослі, причому важливою умовою є присутність на всіх зустрічах протягом усього періоду. Тобто, якщо людина зареєстрована, вона зобов’язується регулярно відвідувати заходи.

Щоб отримати допомогу, необхідно дотримуватися правил:

сходини відбуватимуться раз на тиждень. Якщо учасник пропускає захід без попереднього повідомлення, його автоматично видаляють зі списків.

Два пропуски без поважних причин також скасовують можливість подальшої участі.

Регулярна щотижнева присутність — обов’язкова вимога.

Якщо учасник запізнюється більш ніж на 15 хвилин, він не зможе долучитися до цієї сходини.

Вже з 9 вересня сходини розпочнуть відбуватися двічі на тиждень. Для зручності переселенців діє попередня онлайн-реєстрація.

Записатися на вівторкові зустрічі, що починаються об 11:00, можна за посиланням. Реєстрація на середу, коли зустріч розпочинається о 18:00, відкрита за посиланням.

