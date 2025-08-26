Можно получить необходимую гуманитарную поддержку в виде гигиенических и бесплатных продуктов для ВПЛ в Полтавской области.

Евангельская церковь «Спасіння» приглашает переселенцев из Полтавы и области на регулярные встречи с возможностью получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Полтавской области, сообщает Politeka.

Об этом говорится в сообщении организации в Телеграмм-канале.

Евангельская церковь «Спасіння» открывает свои двери для приехавших в Полтаву и области переселенцев и приглашает их на дружеские встречи. Участники смогут не только провести время в кругу людей, оказавшихся в схожих жизненных обстоятельствах, но и получить необходимую гуманитарную поддержку в виде гигиенических и бесплатных продуктов для ВПЛ в Полтавской области.

Формат мероприятий предусматривает уютное общение в неформальной атмосфере — в течение одного часа гости смогут пообщаться, поделиться своими историями и выпить чаю с печеньем. После завершения встречи каждый зарегистрированный участник сможет получить помощь. Важно подчеркнуть, что собрания организованы именно для тех переселенцев, которые еще ни разу не участвовали в подобных мероприятиях этой церкви.

Регистрация открыта для каждого члена семьи, имеющего официальную справку внутри перемещенного лица. Однако участвовать могут только взрослые, причем важным условием является присутствие во всех встречах в течение всего периода. То есть, если человек зарегистрирован, он обязуется регулярно посещать мероприятия.

Чтобы получить помощь, необходимо соблюдать правила:

собрания будут проходить раз в неделю. Если участник пропускает мероприятие без предварительного уведомления, его автоматически удаляют из списков.

Два пропуска без уважительных причин также упраздняют возможность дальнейшего участия.

Регулярное еженедельное присутствие – обязательное требование.

Если участник опаздывает более чем на 15 минут, он не сможет присоединиться к этому собранию.

Уже с 9 сентября собрания начнут проходить дважды в неделю. Для удобства переселенцев действует предварительная онлайн-регистрация.

Записаться на вторник, начинающиеся в 11:00, можно по ссылке. Регистрация на среду, когда встреча начинается в 18:00, открыта по ссылке.

