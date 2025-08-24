Безкоштовне житло для переселенців у Черкаській області можна знайти як у місті, так і в селах, з різними умовами залежно від пропозиції.

Безкоштовне житло для переселенців у Черкаській області пропонують власники приватних будинків у кількох районах регіону, повідомляє Politeka.

Оголошення про це публікує платформа "Допомагай".

У місті Черкаси на вулиці Шевченка, 18 доступна одна кімната. Термін проживання не обмежується, заселення можливе для будь-кого.

Ще одна пропозиція розташована у селі Легедзине, Тальнівський район. Господар будинку готовий надати місце для однієї жінки похилого віку. Житло складається з п’яти кімнат, є газове опалення, бойлер, санвузол у приміщенні. Територія велика, облаштований сад та двір.

Власник, якому 75 років, шукає самотню жінку старше 60 років для спільного проживання. Проживання безкоштовне, оплата комунальних послуг не потрібна. Бажано, щоб жінка вміла готувати їжу, для забезпечення комфортного побуту та спілкування.

Також у Золотоніському районі пропонується будинок площею 48 квадратних метрів. Він підходить для двох осіб літнього віку. Проживання у селі, для сім’ї без шкідливих звичок, яка звикла до роботи на землі. Житло складається з кухні, коридору, спальні та зали. Є піч, грубка, газове опалення.

У приміщенні на кухні підведена холодна вода, а на подвір’ї облаштовано колодязь з насосом і центральне водопостачання. Крім того, доступні сад, город, літній душ, вуличний туалет і господарчі споруди для утримання домашніх тварин. У селі асфальтовані дороги, є лікарня, школа, дитячий садок, бібліотека, аптеки, магазини та будинок культури.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Черкаській області можна знайти як у місті, так і в селах, з різними умовами залежно від пропозиції.

