Бесплатное жилье для переселенцев можно найти как в городе, так и в селах, с разными условиями в зависимости от предложения.

Бесплатное жилье для переселенцев в Черкасской области предлагает владельцы частных домов в нескольких районах региона, сообщает Politeka.

Объявление об этом публикует платформа "Допомагай"".

В городе Черкассы по улице Шевченко, 18 доступна одна комната. Срок проживания не ограничивается, заселение возможно для любого.

Еще одно предложение находится в селе Легедзино, Тальновский район. Хозяин дома готов предоставить место для одной пожилой женщины. Жилье состоит из пяти комнат, есть газовое отопление, бойлер, санузел в помещении. Территория большая, обустроен сад и двор.

Владелец, которому 75 лет, ищет одинокую женщину старше 60 лет для совместного проживания. Проживание бесплатно, оплата коммунальных услуг не требуется. Желательно, чтобы женщина умела готовить еду для обеспечения комфортного быта и общения.

Также в Золотоношском районе предлагается здание площадью 48 квадратных метров. Он подходит для двух пожилых людей. Размещение в селе, для семьи без вредных привычек, привыкшей к работе на земле. Жилье состоит из кухни, коридора, спальни и зала. Есть печка, печка, газовое отопление.

В помещении на кухне подведена холодная вода, а во дворе обустроен колодец с насосом и центральное водоснабжение. Кроме того, доступны сад, огород, летний душ, уличный туалет и хозяйственные постройки для содержания домашних животных. В селе асфальтированы дороги, есть больница, школа, детский сад, библиотека, аптеки, магазины и дом культуры.

Итак, бесплатное жилье для переселенцев можно найти как в городе, так и в селах, с разными условиями в зависимости от предложения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения