Безкоштовне житло для переселенців у Хмельницькій області можна знайти у кількох районах, а умови залежатимуть від конкретної пропозиції.

Безкоштовне житло для переселенців у Хмельницькій області пропонують власники приватних будинків у різних населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Акиуальні оголощення розміщує сайт "Допомагай".

У селі Старий Остропіль Старокостянтинівського району надається можливість розміщення чотирьох людей. Господарі готові прийняти літніх осіб, жінок, дітей та сім’ї без дітей на час воєнного стану. Пропонується окремий цегляний будинок площею 110 квадратних метрів. Він обладнаний усіма комунікаціями — газопостачанням, водою, світлом та інтернетом.

Село розташоване у мальовничій місцевості з лісом і річкою поруч, неподалік траси Київ–Хмельницький. Поруч знаходяться школа, дитсадок, ринок, магазини, амбулаторія, поштові відділення та СТО. Проживання надається безкоштовно.

Також у Хмельницькому власники пропонують два місця для жінок та людей похилого віку. Це цегляний будинок на 110 квадратів з усіма зручностями, додатково є гараж, літня кухня, господарські приміщення, сад і виноградник. Розташування — у тому ж селі Старий Остропіль.

Ще одна пропозиція розміщена у Кам’янці-Подільському на вулиці Шевченка, 77. Тут господар готовий прийняти до чотирьох осіб. Розглядаються різні категорії: діти, чоловіки, люди старшого віку, а також сім’ї з дітьми чи без них. Це цегляний будинок серед зелених насаджень, поруч сад, город і приміщення для утримання тварин. Власник наголошує: житло призначене для активних і працьовитих людей, готових працювати. Проживання безкоштовне, умови уточнюються особисто.

