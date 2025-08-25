Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области можно найти в нескольких районах, а условия будут зависеть от конкретного предложения.

Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области предлагают владельцы частных домов в разных населённых пунктах региона, сообщает Politeka.

Аккууальные объявления размещает сайт "Допомагай".

В селе Старый Острополь Староконстантиновского района предоставляется возможность размещения четырех человек. Хозяева готовы принять пожилых, женщин, детей и семьи без детей во время военного положения. Предлагается отдельное кирпичное здание площадью 110 квадратных метров. Он оборудован всеми коммуникациями – газоснабжением, водой, светом и интернетом.

Село расположено в живописной местности с лесом и рекой рядом, недалеко от трассы Киев-Хмельницкий. Рядом находятся школа, детсад, рынок, магазины, амбулатория, почтовые отделения и СТО. Проживание предоставляется бесплатно.

Также в Хмельницком владельцы предлагают два места для женщин и пожилых людей. Это кирпичный дом на 110 квадратов со всеми удобствами, дополнительно есть гараж, летняя кухня, хозяйственные помещения, сад и виноградник. Расположение – в том же селе Старый Острополь.

Еще одно предложение размещено в Каменце-Подольском по улице Шевченко, 77. Здесь хозяин готов принять до четырех человек. Рассматриваются разные категории: дети, мужчины, люди постарше, а также семьи с детьми или без них. Это кирпичное здание среди зеленых насаждений, рядом сад, огород и помещения для содержания животных. Владелец отмечает: жилье предназначено для активных и трудолюбивых людей, готовых работать. Проживание бесплатно, условия уточняются лично.

