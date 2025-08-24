У рамках проєкту ASB грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області та інших категорій буде спрямована тим, хто опинився у найважчому становищі.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області залишатиметься доступною внутрішньо переміщеним особам до 29 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

За інформацією Департаменту соціального захисту населення Кременчука, реєстрація для отримання виплат у Полтавській області триває щоденно з 09:30 до 17:00. Прийом організовано у гуртожитку АТ «АвтоКрАЗ» на першому поверсі за адресою: місто Кременчук, вулиця Маяковського, 9.

Програма реалізується завдяки підтримці Міністерства закордонних справ Німеччини у межах ініціативи, яку впроваджує Німецька неурядова організація «Спілка робочих самаритян Німеччини» (ASB). Вона орієнтована на переселені родини, що проживають у межах Кременчуцької територіальної громади та мають серед членів людей з інвалідністю.

У рамках проєкту ASB грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області та інших категорій буде спрямована тим, хто опинився у найважчому становищі. Відбір здійснюється відповідно до соціально-економічних критеріїв та рівня вразливості заявників.

Подати документи можуть родини, у складі яких є особи з інвалідністю, що мешкають на території громади з 24 лютого 2022 року або раніше. Додатковою умовою є мінімальні доходи та відсутність допомоги від ASB чи інших структур упродовж трьох останніх місяців.

Для реєстрації потрібно надати оригінали необхідних документів: паспорт громадянина України або інший ідентифікаційний документ, довідку ВПО, податковий номер. Для дітей потрібні свідоцтва про народження, для дорослих — ідентифікаційні коди. Додатково можуть знадобитися довідки, які підтверджують складне матеріальне становище та статус.

Надання пакета документів не гарантує автоматичного призначення виплат. Подані матеріали стають основою для відбору осіб, що перебувають у найуразливішій ситуації.

