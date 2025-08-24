В рамках проекта ASB денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области и других категорий будет направлена ​​тем, кто оказался в самом тяжелом положении.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области будет оставаться доступной внутриперемещенным лицам до 29 августа 2025 года, сообщает Politeka.

По информации Департамента социальной защиты населения Кременчуга, регистрация для получения выплат в Полтавской области продолжается ежедневно с 09:30 до 17:00. Прием организован в общежитии АО «АвтоКрАЗ» на первом этаже по адресу: Кременчуг, улица Маяковского, 9.

Программа реализуется благодаря поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках инициативы, которую внедряет Немецкая неправительственная организация «Союз рабочих самаритян Германии» (ASB). Она ориентирована на переселенные семьи, проживающие в пределах Кременчугской территориальной общины и имеющие среди членов людей с инвалидностью.

В рамках проекта ASB денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области и других категорий будет направлена ​​тем, кто оказался в самом тяжелом положении. Отбор осуществляется в соответствии с социально-экономическими критериями и уровнем уязвимости заявителей.

Подать документы могут семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, проживающие на территории общины с 24 февраля 2022 года или ранее. Дополнительным условием являются минимальные доходы и отсутствие пособий от ASB или других структур в течение трех последних месяцев.

Для регистрации необходимо предоставить оригиналы необходимых документов: паспорт гражданина Украины или другой идентификационный документ, справку ВПЛ, налоговый номер. Для детей нужны свидетельства о рождении, для взрослых – идентификационные коды. Дополнительно могут потребоваться справки, подтверждающие сложное материальное положение и статус.

Предоставление пакета документов не гарантирует автоматического назначения выплат. Представленные материалы становятся основой для отбора лиц, находящихся в наиболее уязвимой ситуации.

