Погодні примхи цієї весни поставили під удар фермерів по всій країні, а розмови про дефіцит продуктів у Київській області звучать дедалі частіше.

Дефіцит продуктів у Київській області обговорюється на тлі суттєвих проблем із зерновими, повідомляє Politeka.

Навесні чимало господарств на півдні країни були змушені пересівати поля через різке похолодання, яке знищило десятки тисяч гектарів. Далі ситуацію погіршили зливи і град, що пронеслися різними регіонами.

Саме тому, за словами Івана Томича, голови Союзу українського селянства, цьогорічний урожай пшениці може виявитися найнижчим за останнє десятиріччя. Він пояснює, що погодні катаклізми серйозно вдарили по врожайності, і зібрати велику кількість якісного зерна цього року не вдасться.

Це може призвести до дефіциту деяких продуктів у Київські області. За останній місяць ціна на пшеницю різко зросла. Якщо на початку липня тонна коштувала менше ніж вісім тисяч гривень, то нині вона наближається до дев’яти. Зниження цін не прогнозується, адже там, де посіви не вимерзли, їх добив град.

Томич додає, що війна також залишається вагомим фактором, який змушує робити прогнози з великою обережністю. Він передбачає скорочення експортного потенціалу продукції до рівня приблизно 15 мільйонів тонн, хоча остаточні цифри будуть відомі лише після завершення жнив.

Попри це, експерт заспокоює, що внутрішній ринок залишиться забезпеченим борошном і хлібобулочними виробами. Хліба українцям вистачить, але цінник на нього зросте. У середньому хліб може подорожчати на чверть, але дефіциту продуктів в Київській області очікувати не варто.

Ціни на овочі, зокрема на традиційний борщовий набір, залишаються відносно стабільними. Картопля навіть може подешевшати, коли розпочнеться масовий збір. Та вже восени ціни підуть угору і, ймовірно, перевищать минулорічні.

Джерело: Новини.LIVE

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.