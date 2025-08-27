Погодные капризы этой весны поставили под удар фермеров по всей стране, а разговоры о дефиците продуктов в Киевской области звучат все чаще.

Дефицит продуктов в Киевской области обсуждается на фоне существенных проблем с зерновыми, сообщает Politeka.

Весной многие хозяйства на юге страны были вынуждены пересевать поля из-за резкого похолодания, уничтожившего десятки тысяч гектаров. Далее ситуацию усугубили ливни и град, пронесшиеся разными регионами.

Именно поэтому, по словам Ивана Томича, главы Союза украинского крестьянства, урожай пшеницы этого года может оказаться самым низким за последнее десятилетие. Он объясняет, что погодные катаклизмы серьезно ударили по урожайности и собрать большое количество качественного зерна в этом году не удастся.

Это может привести к дефициту некоторых продуктов в Киевской области. За последний месяц цена на пшеницу резко выросла. Если в начале июля тонна стоила менее восьми тысяч гривен, то сейчас она приближается к девяти. Снижение цен не прогнозируется, ведь там, где посевы не вымерзли, их добил град.

Томич добавляет, что война также остается весомым фактором, заставляющим делать прогнозы с большой осторожностью. Он предусматривает сокращение экспортного потенциала продукции до уровня примерно 15 миллионов тонн, хотя окончательные цифры будут известны только после завершения жатвы.

При этом эксперт успокаивает, что внутренний рынок останется обеспеченной мукой и хлебобулочными изделиями. Хлеба украинцам достаточно, но ценник на него вырастет. В среднем хлеб может подорожать четверть, но дефицита продуктов в Киевской области ожидать не стоит.

Цены на овощи, в том числе традиционный борщовый набор, остаются относительно стабильными. Картофель даже может подешеветь, когда начнется массовый сбор. Но уже осенью цены пойдут вверх и, вероятно, превысят прошлогодние.

Источник: Новости.LIVE

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.