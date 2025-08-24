Дефіцит продуктів у Вінницькій області обговорюється на тлі поширення азійської сарани, яка активно вражає поля з зерновими та овочами, повідомляє Politeka.

У регіонах, де раніше такого шкідника не фіксували, вже проводять моніторинг угідь і шукають способи врятувати посіви. Фермери кажуть, що комахи здатні утворювати великі зграї та переміщатися на сотні кілометрів за добу.

Біологи попереджають, що цей вид може знищити врожай за лічені години, оскільки він поїдає практично все на своєму шляху. Вони наголошують, що найбільше страждають зернові, бобові та городні культури.

Під загрозою опиняються також фруктові сади та соняшникові поля. Комахи пересуваються великими групами і харчуються переважно вранці та ввечері, що ускладнює захист. У результаті дефіцит продуктів у Вінницькій області може виявитися насамперед у сегменті круп.

У мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ заявили, що наразі не спостерігається жодних проблем із поставками сезонних овочів та фруктів. Представники компанії пояснили, що агропідприємства проводять профілактичні обробки полів і тримають ситуацію під контролем. Постачання відбувається у штатному режимі, і підстав для паніки немає.

Разом із тим у компанії визнають, що потенційні ризики для зернових дуже серйозні. Якщо нашестя не зупинити, врожай може зменшитися, що вплине на ціни і може призвести до дефіциту деяких продуктів у Вінницькій області.

У рітейлерів уже є плани щодо стабілізації закупівель. Вони готові швидко реагувати на будь-які зміни, щоб гарантувати доступність ключових товарів навіть за несприятливих умов.

