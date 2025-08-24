Нашествие саранчи вызвало дискуссию среди фермеров и торговых сетей по поводу дефицита продуктов в Винницкой области.

Дефицит продуктов в Винницкой области обсуждается на фоне распространения азиатской саранчи, активно поражающей поля с зерновыми и овощами, сообщает Politeka.

В регионах, где раньше такого вредителя не фиксировали, уже проводят мониторинг угодий и ищут способы спасти посевы. Фермеры говорят, что насекомые способны образовывать большие стаи и перемещаться на сотни километров в сутки.

Биологи предупреждают, что этот вид может уничтожить урожай в считанные часы, поскольку он поедает практически все на своем пути. Они отмечают, что больше всего страдают зерновые, бобовые и огородные культуры.

Под угрозой оказываются фруктовые сады и подсолнечные поля. Насекомые передвигаются по большим группам и питаются преимущественно утром и вечером, что усложняет защиту. В результате дефицит продуктов в Винницкой области может оказаться, прежде всего, в сегменте круп.

В сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ заявили, что пока нет никаких проблем с поставками сезонных овощей и фруктов. Представители компании пояснили, что агропредприятия производят профилактические обработки полей и держат ситуацию под контролем. Снабжение происходит в штатном режиме, и оснований для паники нет.

Вместе с тем, в компании признают, что потенциальные риски для зерновых очень серьезны. Если нашествие не остановить, урожай может снизиться, что повлияет на цены и может привести к дефициту некоторых продуктов в Винницкой области.

У ритейлеров уже есть планы по стабилизации закупок. Они готовы быстро реагировать на любые изменения, чтобы обеспечить доступность ключевых товаров даже при неблагоприятных условиях.

Источник: Коммерсант украинский

