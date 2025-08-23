Багатоцільова грошова допомога в Харкові та області складає 10 800 гривень на одну особу протягом трьох місяців.

На грошову допомогу в Харкові та області можуть розраховувати люди, яким необхідні ліки, обладнання чи медичні послуги, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує пресслужба Caritas Ukraine у соцмережі Facebook.

Жителі прифронтових населених пунктів Харківської області зможуть долучитися до проєкту «Basic Needs», що передбачає надання різних сум грошової допомоги. Зокрема, на кошти, що необхідні на ліки, обладнання чи медичні послуги, зможуть розраховувати важкохворі громадяни.

До гуманітарного проєкту «Basic Needs» долучився Карітас, що дозволить розширити масштаби підтримки та охопити ще більшу кількість людей, які мешкають у зоні до 50 кілометрів від лінії зіткнення, зокрема у невеликих населених пунктах із чисельністю населення до 5 тисяч осіб.

Завдяки цьому рішенню у Харківській області з’являється додаткова можливість отримати фінансову допомогу для найбільш вразливих категорій громадян, які постраждали від війни та потребують підтримки.

Передбачені такі види виплат:

Багатоцільова грошова допомога в Харкові та області — 10 800 гривень на одну особу протягом трьох місяців. Отримувачі зможуть самостійно визначати, на що саме спрямувати ці кошти: придбати продукти харчування, засоби гігієни, одяг, оплатити комунальні послуги чи інші нагальні витрати.

Медична підтримка — 9 000 гривень для важкохворих осіб на три місяці. Ці кошти можна використати на купівлю життєво необхідних ліків, медичного обладнання або оплату лікування.

Як долучитися до програми

Жителі прифронтових населених пунктів Харківщини, які хочуть отримати підтримку в межах проєкту «Basic Needs», можуть дізнатися всі деталі та уточнити умови участі, зателефонувавши на гарячу лінію Caritas Ukraine. Лінія працює у робочі дні з 09:30 до 16:00.

