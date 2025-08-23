Многоцелевая денежная помощь в Харькове и области составляет 10 800 гривен на одного человека в течение трех месяцев.

На денежную помощь в Харькове и области могут рассчитывать люди, нуждающиеся в лекарствах, оборудовании или медицинских услугах, сообщает Politeka.net.

Об этом информирует прессслужба Caritas Ukraine в соцсети Facebook .

Жители прифронтовых населенных пунктов Харьковской области смогут присоединиться к проекту «Basic Needs», предусматривающему предоставление разных сумм денежной помощи. В частности, на средства, необходимые на лекарства, оборудование или медицинские услуги, смогут рассчитывать тяжелобольные граждане.

К гуманитарному проекту Basic Needs присоединился Каритас, что позволит расширить масштабы поддержки и охватить еще большее количество людей, проживающих в зоне до 50 километров от линии столкновения, в том числе в небольших населенных пунктах с численностью населения до 5 тысяч человек.

Благодаря этому решению в Харьковской области появляется дополнительная возможность получить финансовую помощь для наиболее уязвимых категорий граждан, пострадавших от войны и нуждающихся в поддержке.

Предусмотрены следующие виды выплат:

Многоцелевая денежная помощь в Харькове и области – 10 800 гривен на одного человека в течение трех месяцев. Получатели смогут самостоятельно определять, на что направить эти средства: приобрести продукты питания, средства гигиены, одежду, оплатить коммунальные услуги или другие неотложные расходы.

Медицинская поддержка – 9 000 гривен для тяжелобольных лиц на три месяца. Эти средства можно использовать на покупку жизненно необходимых лекарств, медицинского оборудования или оплаты лечения.

Как присоединиться к программе

Жители прифронтовых населенных пунктов Харьковщины, желающих получить поддержку в рамках проекта «Basic Needs», могут узнать все детали и уточнить условия участия, позвонив по горячей линии Caritas Ukraine. Линия работает в рабочие дни с 09:30 до 16:00.

