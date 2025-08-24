Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області спостерігається в першу чергу на низку вітчизняних фруктів та овочі, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо про що попереджають українців.

Офіційні прогнози на 2025 рік будувалися на очікуванні щедрого врожаю зернових, олійних культур, овочів і фруктів. Саме ці показники мали стати підґрунтям для оптимістичних економічних сценаріїв. Та реальність виявилася складнішою: Український клуб аграрного бізнесу вже переглянув оцінки щодо виробництва овочів, фруктів та ягід.

За оновленими розрахунками, цьогоріч аграрії зберуть близько 7,6 млн тонн овочів — на 11,5% більше, ніж торік, а також 19,4 млн тонн картоплі (+10,7%). Водночас плодово-ягідний сегмент демонструє спад: прогнозований обсяг становить лише 1,8 млн тонн, що на 12,4% менше за минулорічний результат.

Втім, такий обережний оптимізм поділяють далеко не всі. Частина експертів вважає, що позитивні прогнози радше формують гарну картинку для економічної статистики. Виробники насіннєвої картоплі, наприклад, попереджають: через весняні заморозки та нестабільну погоду липня врожай може виявитися на 25–30% нижчим. Це, зокрема, може призвести до дефіциту продуктів у Дніпропетровській області та інших регіонах України.

Додатковою складністю є структура виробництва: близько 90% картоплі в Україні вирощують у дрібних господарствах і на присадибних ділянках. Через це значна частина реальних обсягів просто не потрапляє до офіційної статистики.

«Останніми роками площі під картоплю скорочуються. Кліматичні зміни та агрономічні фактори вже суттєво впливають на загальний урожай», — пояснює аналітик Максим Гопка.

Ще тривожнішою є ситуація з фруктами. Весняні заморозки знищили близько 10% обліпихи, і загалом очікується скорочення ягідного врожаю приблизно на третину. Ожина дозріває із запізненням, і лише зараз розпочинається її збір.

Особливо постраждали персики: цього сезону український ринок заповнений імпортом майже на 90%. Негативні тенденції торкнулися й інших культур — зниження врожайності суниці, проблеми з якістю малини та лохини.

Не менше занепокоєння викликає й ситуація з яблуками - вже зараз помітний дефіцит цього продукту у Дніпропетровській області та інших регіонах України. Торік власного врожаю вистачило лише до січня, адже через нестачу сховищ довелося активно імпортувати продукцію. У результаті ціни злетіли понад 100 грн за кілограм — утричі більше, ніж роком раніше.

Джерело: Громадське.

