Дефицит продуктов в Днепропетровской области наблюдается в первую очередь на ряде отечественных фруктов и овощей, сообщает Politeka.net.

Рассказываем о чем предупреждают украинцев.

Официальные прогнозы на 2025 год строились на ожидании обильного урожая зерновых, масличных культур, овощей и фруктов. Именно эти показатели должны стать основой для оптимистических экономических сценариев. Но реальность оказалась сложнее: Украинский клуб аграрного бизнеса уже пересмотрел оценки производства овощей, фруктов и ягод.

По обновленным расчетам, в этом году аграрии соберут около 7,6 млн. тонн овощей — на 11,5% больше, чем в прошлом году, а также 19,4 млн. тонн картофеля (+10,7%). В то же время плодово-ягодный сегмент демонстрирует спад: прогнозируемый объем составляет лишь 1,8 млн тонн, что на 12,4% меньше прошлогоднего результата.

Впрочем, такой аккуратный оптимизм разделяют далеко не все. Часть экспертов считает, что положительные прогнозы скорее формируют хорошую картинку для экономической статистики. Производители семенного картофеля, например, предупреждают: из-за весенних заморозков и нестабильной погоды июля урожай может оказаться на 25–30% ниже. Это может привести к дефициту продуктов в Днепропетровской области и других регионах Украины.

Дополнительной сложностью является структура производства: около 90% картофеля в Украине выращивают в мелких хозяйствах и приусадебных участках. Поэтому значительная часть реальных объемов просто не попадает в официальную статистику.

«В последние годы площади под картофель сокращаются. Климатические изменения и агрономические факторы уже оказывают существенное влияние на общий урожай», — объясняет аналитик Максим Гопка.

Еще более тревожная ситуация с фруктами. Весенние заморозки уничтожили около 10% облепихи, и всего ожидается сокращение ягодного урожая примерно на треть. Ежевика созревает с опозданием, и только сейчас начинается ее сбор.

Особенно пострадали персики: в этом сезоне украинский рынок заполнен импортом почти на 90%. Отрицательные тенденции затронули и другие культуры — снижение урожайности земляники, проблемы с качеством малины и голубики.

Не меньшее беспокойство вызывает и ситуация с яблоками - уже сейчас заметен дефицит этого продукта в Днепропетровской области и других регионах Украины. В прошлом году собственного урожая хватило только до января, ведь из-за нехватки хранилищ пришлось активно импортировать продукцию. В результате цены взлетели более 100 грн за килограмм — втрое больше, чем годом ранее.

