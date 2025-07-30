Новый график движения поездов в Днепропетровской области ввели на отдельные маршруты из-за ситуации в безопасности в Украине, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
В ночное время враг снова произвел обстрел железнодорожной инфраструктуры на территории Днепропетровской области. К счастью, в результате атаки пострадавших среди пассажиров и работников железной дороги нет, всех вовремя эвакуировали и провели в безопасные укрытия.
В результате удара был поврежден вокзал в городе Павлоград, а также колеи и контактная сеть. Поэтому утром ряд пригородных поездов вынуждены курсировать по измененным маршрутам. Такие мероприятия были предприняты для обеспечения безопасности пассажиров и возможности оперативно выполнить необходимые ремонтные работы на поврежденных участках.
Ниже представлен новый график движения поездов в Днепропетровской области и актуальные направления пригородных экспрессов:
- №6272 теперь курсирует по направлению Варваровка – Лозовая, вместо привычного маршрута Синельниково-1 – Лозовая.
- №6277 курсирует по направлению Лозовая – Варваровка, вместо ранее установленного маршрута в Днепр.
- №7010 следует за рейсом Каменское – Орловщина, а не за привычным рейсом Каменское – Краматорск.
- №6536 курсирует между Запорожьем-2 и Синельниково-1 вместо рейса Запорожье-2 – Лозовая.
В "Укрзализныце" просят пассажиров планировать свои поездки с учетом нового графика движения поездов в Днепропетровской области и внимательно следить за дальнейшими обновлениями информации на официальных каналах "Укрзализныци". Особо рекомендуем подписаться на канал с информацией о пригородных экспрессах по ссылке.
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