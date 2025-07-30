В "Укрзализныце" просят пассажиров планировать свои поездки с учетом нового графика движения поездов в Днепропетровской области

Новый график движения поездов в Днепропетровской области ввели на отдельные маршруты из-за ситуации в безопасности в Украине, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В ночное время враг снова произвел обстрел железнодорожной инфраструктуры на территории Днепропетровской области. К счастью, в результате атаки пострадавших среди пассажиров и работников железной дороги нет, всех вовремя эвакуировали и провели в безопасные укрытия.

В результате удара был поврежден вокзал в городе Павлоград, а также колеи и контактная сеть. Поэтому утром ряд пригородных поездов вынуждены курсировать по измененным маршрутам. Такие мероприятия были предприняты для обеспечения безопасности пассажиров и возможности оперативно выполнить необходимые ремонтные работы на поврежденных участках.

Ниже представлен новый график движения поездов в Днепропетровской области и актуальные направления пригородных экспрессов:

№6272 теперь курсирует по направлению Варваровка – Лозовая, вместо привычного маршрута Синельниково-1 – Лозовая.

№6277 курсирует по направлению Лозовая – Варваровка, вместо ранее установленного маршрута в Днепр.

№7010 следует за рейсом Каменское – Орловщина, а не за привычным рейсом Каменское – Краматорск.

№6536 курсирует между Запорожьем-2 и Синельниково-1 вместо рейса Запорожье-2 – Лозовая.

В "Укрзализныце" просят пассажиров планировать свои поездки с учетом нового графика движения поездов в Днепропетровской области и внимательно следить за дальнейшими обновлениями информации на официальных каналах "Укрзализныци". Особо рекомендуем подписаться на канал с информацией о пригородных экспрессах по ссылке.

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