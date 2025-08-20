Місцеві жителі повинні орієнтуватися в обмеженнях руху транспорту в Одесі, тож розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху транспорту в Одесі зачеплять кілька ключових ділянок міста впродовж найближчого місяця, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба міськради в Телеграм, обмеження руху транспорту в Одесі пов’язані з ремонтом магістральної мережі та транспортної естакади біля морпорту, і у звʼязку з цим водіям радять планувати маршрути заздалегідь.

Так, у повідомлення йдеться, що обмеження руху транспорту в Одесі на вулиці Мечникова триватиме з 25 серпня 2025 року до 25 вересня 2025 року. У цей період буде призупинено пересування всіх транспортних засобів на ділянці від Ольгіївського узвозу до провулка Сеченова.

Причина закриття проста, на цій ділянці проводитимуть заходи з усунення пошкоджень магістральної мережі. Після завершення робіт автотранспорт буде рухатись за звичною схемою.

Крім цього, в Одесі передбачено перекриття ще одного відрізка через капітальний ремонт третьої черги транспортної естакади Одеського морського торговельного порту. Це означає, що з 18 серпня до 1 вересня 2025 року проїзд по провулку Газовому, в межах Приморської, буде тимчасово закрито. Водіям рекомендують враховувати це при плануванні поїздок, щоб уникнути заторів та незручностей.

Такі тимчасові незручності для місцевих мешканців ускладнять пересування центральними вулицями міста, але й допоможуть швидше завершити роботи з відновлення важливої інфраструктури.

Усі ремонти будуть виконуватися за вказаним графіком, тож після їх завершення, курсування буде відновлено у звичайному режимі. А поки водіям радять користуватися альтернативними маршрутами і завчасно перевіряти інформацію про перекриття.

