Местные жители должны ориентироваться в ограничениях движения транспорта в Одессе, так что рассказываем об этом подробнее.

Ограничения движения транспорта в Одессе коснутся нескольких ключевых участков города в течение ближайшего месяца, сообщает Politeka.

Как информирует пресс-служба горсовета в Телеграмм, ограничения движения транспорта в Одессе связаны с ремонтом магистральной сети и транспортной эстакады у морпорта, и в связи с этим водителям советуют планировать маршруты заранее.

Так, в сообщении говорится, что ограничение движения транспорта в Одессе на улице Мечникова продлится с 25 августа 2025 года по 25 сентября 2025 года. В этот период будет приостановлено передвижение всех транспортных средств на участке от Ольгиевского спуска к переулку Сеченова.

Причина закрытия проста, на этом участке будут проводить мероприятия по устранению повреждений магистральной сети. После завершения работ автотранспорт будет двигаться по обычной схеме.

Кроме этого, в Одессе предусмотрено перекрытие еще одного отрезка из-за капитального ремонта третьей очереди транспортной эстакады Одесского морского торгового порта. Это означает, что с 18 августа по 1 сентября 2025 года проезд по переулку Газовому, в пределах Приморской, будет временно закрыт. Водителям рекомендуют учитывать это при планировании поездок, чтобы избежать пробок и неудобств.

Такие временные неудобства для местных жителей осложнят передвижение по центральным улицам города, но и помогут быстрее завершить работы по восстановлению важной инфраструктуры.

Все ремонты будут выполняться по указанному графику, поэтому после их завершения курсирование будет восстановлено в обычном режиме. А пока водителям советуют пользоваться альтернативными маршрутами и заранее проверять информацию о перекрытиях.

