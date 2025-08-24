Щоб претендувати на грошову допомогу у Миколаївській області, громадянин має відповідати кільком обов’язковим вимогам.

Грошову допомогу у Миколаївській області серпні 2025 року можуть призначити пенсіонерам, яким виповнилося 60 років та які відповідають певним умовам, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в повідомленні Дії.

Щоб претендувати на грошову допомогу у Миколаївській області, громадянин має відповідати кільком обов’язковим вимогам:

мати щонайменше 15 років страхового стажу;

не отримувати жодних інших видів пенсій чи державних виплат;

перебувати у скрутному матеріальному становищі, коли відсутні інші джерела доходу для забезпечення мінімальних потреб.

Важливо! У 2025 році розмір соціальної допомоги для осіб, яким виповнилося 60 років, але які не мають достатнього стажу, визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім доходом на одного члена сім’ї за останні 6 місяців. Водночас ця сума не може перевищувати 3 028 гривень.

Як оформити

Для того, щоб держава призначила допомогу, необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання та надати пакет документів, а саме:

письмову заяву про призначення;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідку про трудовий стаж, видану Пенсійним фондом України;

довідку про склад сім’ї та підтвердження місця проживання;

декларацію про доходи та майновий стан за останні 6 місяців.

Органи соціального захисту зобов’язані розглянути подані документи й ухвалити рішення про призначення виплат або відмову не пізніше ніж через 10 днів від моменту подання заяви.

Коли можуть відмовити у виплатах

Існують випадки, коли у призначенні коштів можуть відмовити. Це можливо, якщо:

людина офіційно працює чи отримує інші доходи;

у власності заявника є друга квартира, будинок понад встановлений розмір або більше ніж один автомобіль;

під час перевірки матеріально-побутових умов буде виявлено обставини, що свідчать про відсутність потреби в допомозі;

дохід родини в розрахунку на одного члена сім’ї перевищує встановлений мінімум.

