Денежную помощь в Николаевской области в августе 2025 года могут назначить пенсионерам, которым исполнилось 60 лет и отвечают определенным условиям, сообщает Politeka.
Об этом говорится в сообщении Дії.
Чтобы претендовать на денежную помощь в Николаевской области, гражданин должен удовлетворять нескольким обязательным требованиям:
- иметь не менее 15 лет страхового стажа;
- не получать никаких других видов пенсий или государственных выплат;
- находиться в бедственном материальном положении, когда отсутствуют другие источники дохода для обеспечения минимальных потребностей.
Важно! В 2025 году размер социальной помощи для лиц, которым исполнилось 60 лет, но не имеющих достаточного стажа, определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за последние 6 месяцев. В то же время эта сумма не может превышать 3028 гривен.
Как оформить
Для того чтобы государство назначило помощь, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства и предоставить пакет документов, а именно:
- письменное заявление о назначении;
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- справку о трудовом стаже, изданную Пенсионным фондом Украины;
- справку о составе семьи и подтверждение места жительства;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев.
Органы социальной защиты обязаны рассмотреть представленные документы и принять решение о назначении выплат или отказе не позднее чем через 10 дней с момента подачи заявления.
Когда могут отказать в выплатах
Есть случаи, когда в назначении средств могут отказать. Это возможно, если:
- человек официально работает или получает другие доходы;
- в собственности заявителя есть вторая квартира, дом свыше установленного размера или более одного автомобиля;
- при проверке материально-бытовых условий будут выявлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии потребности в помощи;
- доход семьи в расчете на одного члена семьи превышает установленный минимум.
