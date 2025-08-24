Чтобы претендовать на денежную помощь в Николаевской области, гражданин должен отвечать нескольким обязательным требованиям.

Денежную помощь в Николаевской области в августе 2025 года могут назначить пенсионерам, которым исполнилось 60 лет и отвечают определенным условиям, сообщает Politeka.

Об этом говорится в сообщении Дії.

Чтобы претендовать на денежную помощь в Николаевской области, гражданин должен удовлетворять нескольким обязательным требованиям:

иметь не менее 15 лет страхового стажа;

не получать никаких других видов пенсий или государственных выплат;

находиться в бедственном материальном положении, когда отсутствуют другие источники дохода для обеспечения минимальных потребностей.

Важно! В 2025 году размер социальной помощи для лиц, которым исполнилось 60 лет, но не имеющих достаточного стажа, определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за последние 6 месяцев. В то же время эта сумма не может превышать 3028 гривен.

Как оформить

Для того чтобы государство назначило помощь, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства и предоставить пакет документов, а именно:

письменное заявление о назначении;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку о трудовом стаже, изданную Пенсионным фондом Украины;

справку о составе семьи и подтверждение места жительства;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев.

Органы социальной защиты обязаны рассмотреть представленные документы и принять решение о назначении выплат или отказе не позднее чем через 10 дней с момента подачи заявления.

Когда могут отказать в выплатах

Есть случаи, когда в назначении средств могут отказать. Это возможно, если:

человек официально работает или получает другие доходы;

в собственности заявителя есть вторая квартира, дом свыше установленного размера или более одного автомобиля;

при проверке материально-бытовых условий будут выявлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии потребности в помощи;

доход семьи в расчете на одного члена семьи превышает установленный минимум.

