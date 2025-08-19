Серед місцевих мешканців зростає тривога через дефіцит продуктів у Сумській області, тож розповідаємо про це детальніше.

Дефіцит продуктів у Сумській області означає, що яблука раптово перетворилися зі звичайного на дуже дорогий товар, повідомляє Politeka.

Як інформують експерти аграрного ринку, середня ціна цього фрукту вже перевищує вартість бананів і б’є по кишенях споживачів.

Ситуація, яка склалася, добре ілюструє дефіцит продуктів у Сумській області, адже саме яблука стали яскравим прикладом нестачі місцевого врожаю. На прилавках залишилося зовсім мало українських фруктів, натомість ринок заповнили імпортні партії з Польщі.

Цінник у 85,20 грн за кілограм виглядає шокуючим, адже ще торік у червні яблука коштували лише 28,11 грн. Триразове подорожчання робить ситуацію критичною для пересічних покупців.

Аграрні експерти вказують на кілька ключових причин такого розвитку подій. Найперше мова йде про старіння садів, які поступово втрачають продуктивність. Додатковим фактором є скорочення площ під новими насадженнями.

За словами фахівців, це призвело до різкого зменшення обсягів місцевої продукції. У результаті, дефіцит продуктів у Сумській області відчувається особливо гостро, адже цей товар завжди був базовим і доступним для споживачів.

Фахівці кажуть, що ще рік тому банани коштували 64,03 грн за кілограм, а нині 74,15 грн. Попри зростання ціни, вони все ж залишаються дешевшими за яблука. Таке співвідношення виглядає парадоксальним, адже банани завозять здалеку.

Експерти наголошують, що вирішення ситуації потребує стратегічного підходу. Без оновлення садів та підтримки садівників проблема лише загострюватиметься.

Джерело: Hromadske

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.