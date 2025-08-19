Среди местных жителей растет тревога из-за дефицита продуктов в Сумской области, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Дефицит продуктов в Сумской области означает, что яблоки внезапно превратились из обычного в очень дорогой товар, сообщает Politeka.

Как информируют эксперты аграрного рынка, средняя цена этого фрукта превышает стоимость бананов и бьет по карманам потребителей.

Сложившаяся ситуация хорошо иллюстрирует дефицит продуктов в Сумской области, ведь именно яблоки стали ярким примером нехватки местного урожая. На прилавках осталось совсем мало украинских фруктов, зато рынок заполнили импортные партии из Польши.

Ценник в 85,20 грн за килограмм выглядит шокирующим, ведь еще в июне прошлого года яблоки стоили всего 28,11 грн. Трехкратное удорожание делает ситуацию критической для рядовых покупателей.

Аграрные эксперты указывают несколько ключевых причин такого развития событий. В первую очередь речь идет о старении садов, которые постепенно теряют продуктивность. Дополнительным фактором является сокращение площадей под новыми насаждениями.

По словам специалистов, это привело к резкому уменьшению объема местной продукции. В результате дефицит продуктов в Сумской области ощущается особенно остро, ведь этот товар всегда был базовым и доступным для потребителей.

Специалисты говорят, что еще год назад бананы стоили 64,03 грн. за килограмм, а сейчас 74,15 грн. Несмотря на рост цены, они все же остаются дешевле яблок. Такое соотношение выглядит парадоксальным, ведь бананы завозят издалека.

Эксперты отмечают, что решение ситуации требует стратегического подхода. Без обновления садов и поддержки садоводов проблема будет только обостряться.

Источник: Hromadske

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.