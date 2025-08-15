Таку грошову допомогу в Запоріжжі та інших регіонах України надають не всім українцям.

Частина українців отримує від держави базову грошову допомогу в Запоріжжі, розмір виплат становить 4,5 тисячі гривень на місяць, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Таку грошову допомогу в Запоріжжі та інших регіонах України надають, зокрема, сім’ям, які на момент звернення вже користуються однією з таких форм підтримки:

державна соціальна допомога малозабезпеченим родинам;

допомога на дітей для одиноких матерів;

допомога на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасова державна допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме.

За даними Пенсійного фонду України, базова грошова допомога в Запоріжжі та інших регіонах України призначається та виплачується одній особі з родини, яка подає заяву.

При цьому до складу сім’ї належать:

чоловік та дружина;

неповнолітні діти, а також тимчасово влаштовані в сім’ю діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

повнолітні діти, які продовжують навчання за денною чи дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої або вищої освіти, не мають власних сімей і навчаються до випуску, але не довше, ніж до 23 років;

неодружені повнолітні діти, які є особами з інвалідністю з дитинства I чи II групи, або мають інвалідність I групи та проживають разом із батьками;

непрацездатні батьки подружжя, що живуть із ними однією сім’єю;

особа, яка мешкає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та здійснює догляд за нею;

жінка та чоловік, які офіційно не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;

діти, які навчаються за денною чи дуальною формою у закладах освіти до закінчення навчання, але не довше, ніж до 23 років.

Зміни з жовтня 2025 року

Восени програма зазнає суттєвого розширення. Починаючи з 1 жовтня 2025 року, право на базову соціальну допомогу отримають і інші категорії осіб чи сімей, що перебувають у складному матеріальному або соціальному становищі.

Це означає, що коло отримувачів значно збільшиться, а підтримку зможуть отримати навіть ті, хто раніше не мав на неї права, але реально потребує допомоги держави.

