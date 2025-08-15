Частина українців отримує від держави базову грошову допомогу в Запоріжжі, розмір виплат становить 4,5 тисячі гривень на місяць, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).
Таку грошову допомогу в Запоріжжі та інших регіонах України надають, зокрема, сім’ям, які на момент звернення вже користуються однією з таких форм підтримки:
- державна соціальна допомога малозабезпеченим родинам;
- допомога на дітей для одиноких матерів;
- допомога на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях;
- тимчасова державна допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме.
За даними Пенсійного фонду України, базова грошова допомога в Запоріжжі та інших регіонах України призначається та виплачується одній особі з родини, яка подає заяву.
При цьому до складу сім’ї належать:
- чоловік та дружина;
- неповнолітні діти, а також тимчасово влаштовані в сім’ю діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
- повнолітні діти, які продовжують навчання за денною чи дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої або вищої освіти, не мають власних сімей і навчаються до випуску, але не довше, ніж до 23 років;
- неодружені повнолітні діти, які є особами з інвалідністю з дитинства I чи II групи, або мають інвалідність I групи та проживають разом із батьками;
- непрацездатні батьки подружжя, що живуть із ними однією сім’єю;
- особа, яка мешкає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та здійснює догляд за нею;
- жінка та чоловік, які офіційно не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;
- діти, які навчаються за денною чи дуальною формою у закладах освіти до закінчення навчання, але не довше, ніж до 23 років.
Зміни з жовтня 2025 року
Восени програма зазнає суттєвого розширення. Починаючи з 1 жовтня 2025 року, право на базову соціальну допомогу отримають і інші категорії осіб чи сімей, що перебувають у складному матеріальному або соціальному становищі.
Це означає, що коло отримувачів значно збільшиться, а підтримку зможуть отримати навіть ті, хто раніше не мав на неї права, але реально потребує допомоги держави.
