Такую денежную помощь в Запорожье и других регионах Украины оказывают не всем украинцам.

Часть украинцев получает от государства базовую денежную помощь в Запорожье, размер выплат составляет 4,5 тысяч гривен в месяц, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Такую денежную помощь в Запорожье и других регионах Украины оказывают, в частности, семействам, которые на момент обращения уже пользуются одной из следующих форм поддержки:

государственная социальная поддержка малообеспеченным семействам;

поддержка на подрастающее поколение для одиноких матерей;

выплаты на подрастающее поколение, воспитывающихся в многодетных семействам;

временная государственная помощь детишкам, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать дитя или место их проживания неизвестно.

По данным Пенсионного фонда Украины, базовая денежная помощь в Запорожье и других регионах Украины назначается и выплачивается одному лицу из подающей заявление.

При этом в состав семьи входят:

муж и жена;

несовершеннолетние, а также временно устроенные в семью дети-сироты или, лишенные родительской опеки, младше 18 лет;

совершеннолетние, продолжающие обучение по дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего или высшего образования, не имеют собственных семей и учатся к выпуску, но не дольше, чем до 23 лет;

холостые совершеннолетние дети, которые являются лицами с инвалидностью с детства I или II группы, или имеют инвалидность I группы и проживают вместе с родителями;

нетрудоспособные родители супругов, живущие с ними одной семьей;

лицо, проживающее вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и осуществляющее уход за ним;

женщина и мужчина, которые официально не состоят в браке, но имеют общих детей;

дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме в учебных заведениях до окончания обучения, но не дольше, чем до 23 лет.

Изменения с октября 2025 года

Осенью программа испытывает существенное расширение. Начиная с 1 октября 2025 года право на базовую социальную поддержку получат и другие категории лиц или семей, находящихся в сложном материальном или социальном положении.

Это означает, что круг получателей значительно увеличится, а поддержку смогут получить даже те, кто раньше не имел на нее права, но реально нуждается в содействии государства.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: названы общины, где состоится раздача пищи.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: в ПФУ назвали размер выплат, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: какие документы нужно подать, чтобы получить убежище.