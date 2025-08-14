Графік відключення води в Дніпрі з 16 по 18 серпня дозволить українцям підготуватися до незручностей.

Графік відключення води в Дніпрі з 16 по 18 серпня свідчить про масштабне тимчасове обмеження водопостачання на правобережжі міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міськрада.

Причиною є проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водогонах.

З 22:00 16 серпня буде припинено подачу води для нагірної частини споживачів правого берега Дніпра. Обмеження стосуватиметься проспектів Сергія Нігояна, Лесі Українки, Івана Мазепи, а також вулиць Архітектора Олега Петрова, Мандриківська, Космічна, Чорних Запорожців, Криворізька.

Крім того, роботи торкнуться житлових масивів Тополя 1–3, Сокіл 1–2, Перемога 4–6, а також населених пунктів Краснопілля, Мирне, Дослідне, Дороге, Сурсько-Литовське, Новоолександрівка, Братське, Ракшівка, Волоське, Старі Кодаки, Сажівка та Авіаторське.

У житловому масиві Перемога 4–6 можливе зниження тиску води та перебої у водопостачанні. Планується відновлення з 12:00 18 серпня, повністю нормалізувати тиск у мережі обіцяють до 23:30 того ж дня. За потреби КП «Дніпроводоканал» організує підвезення технічної води до медичних закладів.

Мешканців просять завчасно зробити необхідний запас. Крім того, технічну рідину можна набирати з колонок за наступними адресами:

Велика Діївська 22, 213, 217, 457; Героїв 9, 17, 25; Гідропаркова 1; вул. Доблесна 199, 201, 315; Добровольців 6; Коробова 9; Дія 2-Б, 8; Мандриківська 145; Метробудівська 1, 5; Набережна Заводська 10; Набережна Перемоги 68, 108, 120, 134, 136А; Парусний 19; ж/м Покровський 5-А; Рубіновий 8, 12; Слави 3, 4, 8, 13; Старих Каменів 4; Старолікарняний 18; ж/м Червоний Камінь 9; Штабний 3; Юрія Кондратюка 26.

Графік відключення води в Дніпрі з 16 по 18 серпня дозволить українцям підготуватися до незручностей.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 серпня: названо розмір допомоги, яку нададуть українцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 серпня: українцям виплатять надбавки, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Підвищення цін на електроенергію в Дніпропетровській області: вартість зросте з 1 серпня, але не для всіх.