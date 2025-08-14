График отключения воды в Днепре с 16 по 18 августа позволит украинским подготовиться к неудобствам.

График отключения воды в Днепре с 16 по 18 августа свидетельствует о масштабном временном ограничении водоснабжения на правобережье города, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет горсовет .

Причиной является проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводе.

С 22.00 16 августа будет прекращена подача воды для нагорной части потребителей правого берега Днепра. Ограничения будут касаться проспектов Сергея Нигояна, Леси Украинки, Ивана Мазепы, а также улиц Архитектора Олега Петрова, Мандрыковская, Космическая, Черных Запорожцев, Криворожская.

Кроме того, работы коснутся жилых массивов Тополь 1–3, Сокол 1–2, Победа 4–6, а также населенных пунктов Краснополье, Мирное, Опытное, Дорогое, Сурско-Литовское, Новоалександровка, Братское, Ракшевка, Волосское, Старые Кодаки, Сажовка.

В жилом массиве Победа 4–6 возможно снижение давления воды и перебои в водоснабжении. Планируется возобновление с 12:00 18 августа, полностью нормализовать давление в сети обещают до 23:30 того же дня. При необходимости КП «Днепропроводоканал» организует подвоз технической воды в медицинские учреждения.

Жителей просят заблаговременно произвести необходимый запас. Кроме того, техническую жидкость можно набирать из колонок по следующим адресам:

Большая Деевская 22, 213, 217, 457; Героев 9, 17, 25; Гидропарковая 1; ул. Доблестная 199, 201, 315; Добровольцев 6; Коробова 9; Действие 2-Б, 8; Мандрыковская 145; Метростроевская 1, 5; Набережная Заводская 10; Набережная Победы 68, 108, 120, 134, 136А; Парусный 19; ж/м Покровский 5-А; Рубиновый 8, 12; Славы 3, 4, 8, 13; Старых Камней 4; Старолечебный 18; ж/м Красный Камень 9; Штабной 3; Юрия Кондратюка 26.

