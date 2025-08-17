З початку літа у двох містах у Миколаївській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, тож розповідаємо деталі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося як водопостачання, так і водовідведення, повідомляє Politeka.

Місцева влада пояснила це економічними чинниками, а жителі вже стикаються до відчутними змінами у платіжках.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області розпочалося з нових розцінок у Вознесенську. КП "Водопостачання міста Вознесенська" повідомило, що рішення виконкому міської ради від 23 травня 2025 року передбачає введення скоригованих цін з 1 червня.

Для населення у всіх групах централізоване водопостачання коштує 34 гривні 89 копійок за кубометр з ПДВ, а централізоване водовідведення 11 гривень 06 копійок. Бюджетні установи та інші споживачі сплачують 41.69 та 12.56 відповідно. Для КП "Таборівське КГ" встановлено окремі розцінки на водопостачання. Йдеться про 39.02 грн.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулися й Очакова. Тут зростання вартості водопостачання відбулося різко. На початку 2025 року планувалося підняти ціни майже вчетверо, і хоча реалізацію відклали, з 1 квітня нові розцінки таки набули чинності.

Основними причинами стало значне подорожчання енергоносіїв, зменшення обсягів споживання води, а також пошкодження каналізаційних мереж. Додатковою проблемою стали часті пориви на каналізаційних мережах.

За даними міської ради Очакова, нову вартість встановлено на рівні 90.40 за кубометр централізованого постачання та 101.30 за водовідведення.

