С начала лета в двух городах в Николаевской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, так что рассказываем детали.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось как водоснабжения, так и водоотвода, сообщает Politeka.

Местные власти объяснили это экономическими факторами, а жители уже сталкиваются с ощутимыми изменениями в платежках.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области началось с новых расценок в Вознесенске. КП "Водоснабжение города Вознесенска" сообщило, что решение исполкома городского совета от 23 мая 2025 г. предусматривает введение скорректированных цен с 1 июня.

Для населения во всех группах централизованное водоснабжение стоит 34 гривны 89 копеек за кубометр по НДС, а централизованный водоотвод 11 гривен 06 копеек. Бюджетные учреждения и другие потребители платят 41,69 и 12,56 соответственно. Для КП "Таборовское КГ" установлены отдельные цены на водоснабжение. Речь идет о 39.02 грн.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области затронули и Очакова. Здесь рост стоимости водоснабжения произошел резко. В начале 2025 года планировалось поднять цены почти вчетверо, и хотя реализацию отложили, с 1 апреля новые расценки вступили в силу.

Основными причинами стало значительное удорожание энергоносителей, уменьшение объемов потребления воды, а также повреждение канализационных сетей. Дополнительной проблемой стали частые разрывы на канализационных сетях.

По данным городского совета Очакова, новая стоимость установлена на уровне 90.40 за кубометр централизованного снабжения и 101.30 за водоотвод.

