Завдяки цим ініціативам мешканці отримають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати лише у певних громадах, повідомляє Politeka.

Так, у Роменській міській територіальній громаді продовжується видача продуктових наборів тривалого зберігання для літніх мешканців, які належать до визначених категорій населення.

Допомога надається особам віком від 85 років і старше. Видача здійснюється з 7 серпня 2025 року у приміщенні міського Будинку культури за адресою: місто Ромни, бульвар Шевченка, 6. Графік роботи — будні дні з 09:00 до 16:00, у п’ятницю — до 15:00. Для отримання необхідно мати паспорт, який підтверджує особу.

Окрім Роменської громади, у Сумах починається роздача продуктових наборів малозабезпеченим сім’ям від GEM та Фонду Говарда Дж. Баффета. Видача стартує з четверга, 10 липня, через Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради. Один набір на родину отримають сім’ї, які перебували на обліку станом на 1 липня та отримували державну допомогу.

Роздача відбуватиметься за адресою: вул. Харківська, 35, актова зала. Графік: понеділок–четвер з 08:00 до 16:00, п’ятниця — 08:00–15:00, перерва з 12:00 до 13:00. Для отримання необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або «Дія»), реєстраційний номер облікової картки платника податків та витяг про місце проживання на території Сумської МТГ.

Допомогу також може отримати довірена особа, якщо має оригінали документів отримувача та власний паспорт. У Департаменті соцзахисту населення нагадують, що через безпекову ситуацію черги створювати не варто — наборів вистачить усім, хто має право на допомогу. Завдяки цим ініціативам мешканці отримають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області.

