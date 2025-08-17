Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати лише у певних громадах, повідомляє Politeka.

Так, у Роменській міській територіальній громаді продовжується видача продуктових наборів тривалого зберігання для літніх мешканців, які належать до визначених категорій населення.

Допомога надається особам віком від 85 років і старше. Видача здійснюється з 7 серпня 2025 року у приміщенні міського Будинку культури за адресою: місто Ромни, бульвар Шевченка, 6. Графік роботи — будні дні з 09:00 до 16:00, у п’ятницю — до 15:00. Для отримання необхідно мати паспорт, який підтверджує особу.

Окрім Роменської громади, у Сумах починається роздача продуктових наборів малозабезпеченим сім’ям від GEM та Фонду Говарда Дж. Баффета. Видача стартує з четверга, 10 липня, через Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради. Один набір на родину отримають сім’ї, які перебували на обліку станом на 1 липня та отримували державну допомогу.

Роздача відбуватиметься за адресою: вул. Харківська, 35, актова зала. Графік: понеділок–четвер з 08:00 до 16:00, п’ятниця — 08:00–15:00, перерва з 12:00 до 13:00. Для отримання необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або «Дія»), реєстраційний номер облікової картки платника податків та витяг про місце проживання на території Сумської МТГ.

Виплати для ВПО в Дніпропетровській області

Допомогу також може отримати довірена особа, якщо має оригінали документів отримувача та власний паспорт. У Департаменті соцзахисту населення нагадують, що через безпекову ситуацію черги створювати не варто — наборів вистачить усім, хто має право на допомогу. Завдяки цим ініціативам мешканці отримають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області.

