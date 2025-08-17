Благодаря этим инициативам жители получат бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области можно получить только в определенных общинах, сообщает Politeka.

Так, в Роменском городском территориальном обществе продолжается выдача продуктовых наборов длительного хранения для пожилых жителей, относящихся к определенным категориям населения.

Помощь оказывается лицам в возрасте от 85 лет и старше. Выдача осуществляется с 7 августа 2025 года в помещении городского Дома культуры по адресу: город Ромны, бульвар Шевченко, 6. График работы – будние дни с 09:00 до 16:00, в пятницу – до 15:00. Для получения необходимо иметь паспорт, подтверждающий личность.

Кроме Роменского общества, в Сумах начинается раздача продуктовых наборов малообеспеченным семьям от GEM и Фонда Говарда Дж. Баффета. Выдача стартует с четверга, 10 июля, через Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета. Один набор на семью получат семьи, состоящие на учете по состоянию на 1 июля и получавшие государственную помощь.

Раздача будет происходить по адресу ул. Харьковская, 35, актовый зал. График: понедельник-четверг с 08:00 до 16:00, пятница - 08:00-15:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Для получения необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или Действие), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и выписку о месте жительства на территории Сумской МТГ.

Помощь может получить доверенное лицо, если имеет оригиналы документов получателя и собственный паспорт. В Департаменте соцзащиты населения напоминают, что из-за ситуации безопасности очереди создавать не стоит — наборов хватит всем, кто имеет право на помощь. Благодаря этим инициативам жители получат бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.

